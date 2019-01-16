Örgütün İllegal İşlerinin Başında İşbilen Vardı"

Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının gerekçeli kararında tanık olarak verdiği ifadesinde Bu¨lent C¸anakc¸ı, sanıklardan eski milletvekili İlhan İşbilen'in, örgütün illegal işlerinin başına getirilen ilk kişi olduğunu söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce açılan davada, sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı'ya "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası veren Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını yazdı.

Gerekçeli kararda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık eski milletvekili İlhan İşbilen'in örgütün kurucularından olduğu, elebaşı firari sanık Fetullah Gülen'e ilk biat eden kurucu çekirdek kadroda yer aldığına dikkat çekildi.

Kararda, tanık beyanlarına da yer verildi. Tanık olarak dinlenen Bu¨lent C¸anakc¸ı, 1984 yılında Erzurum'da tıp faku¨ltesi 4. sınıftayken "cemaat" adıyla bilinen gruba katıldıgˆını söyledi.

Erzurum'da örgüte ait bir evde sanık I·lhan I·s¸bilen ile kaldıgˆını anlatan Çanakçı, I·s¸bilen'in, örgütün abileri arasında kavga olması nedeniyle hepsini go¨revden uzaklas¸tırıp, Erzurum sorumlusu olduğunu bildirdi.

İşbilen'in, Erzurum sorumluluğunun yanı sıra Akyazılı Vakfı genel mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve I·c¸ Anadolu Bo¨lgesi sorumluluğunu da yürüttüğünü dile getiren Çanakçı, FETÖ elebaşı Fetullah Gu¨len'in I·stanbul'da verdigˆi vaazlara I·s¸bilen ile gittiklerini, vaazın kayda alınması ic¸in kamera sistemini I·s¸bilen'in kurdugˆunu anlattı.

Çanakçı, İlhan I·s¸bilen ile I·stanbul'da FEM Dershanesindeki toplantıları da izlediğini, burada Abdullah Aymaz gibi "abilerle" toplantı yaptıklarını bildigˆini belirtti.

I·lhan I·s¸bilen'in 16 yas¸ından beri Fetullah Gu¨len'in yanında oldugˆunu vurgulayan Bu¨lent C¸anakc¸ı, Gu¨len I·zmir'e geldigˆinde yanında toplanan 10 kis¸ilik grup ic¸erisinde İşbilen'in de bulundugˆuna dikkati çekti.

"İşbilen'in hizmetin illegal is¸lerinin bas¸ına getirilen ilk kis¸i" olduğuna işaret eden Çanakçı, sanığın daha sonra bu görevi Kemalettin O¨zdemir'e devrettiğini bildirdi.

Tıp faku¨ltesini bitirince mecburi hizmet nedeniyle Erzurum'dan ayrıldıgˆını ifade eden Çanakçı, daha sonra o¨rgu¨t ic¸erisinde polis akademisinde go¨rev aldıgˆını anlattı.

"Gülen'in sırdaşı"

Tanık Hu¨seyin Gu¨lerce de beyanında, İşbilen'in I·zmir'den beri Fettullah Gu¨len'in yanında sırdas¸ı ve ona en yakın kis¸i oldugˆunu, Altunizade'de Gülen ile aynı binada kaldıklarını söyledi.

Gizli tanık "Kasırga" da İşbilen'in Gülen'in adamı olduğunu, Bank Asyada Gülen tarafından görevlendirildiğini dile getirdi.

Kasırga, bankanın yeterli görmediği kişi veya kuruluşlara İlhan İşbilen ve Mustafa Özcan'ın devreye girmesiyle hak etmedikleri halde krediler verildiğini vurguladı.

Mu¨s¸teki Hanefi Avcı ise I·lhan I·s¸bilen'in o¨rgu¨t ic¸erisinde faaliyet yu¨ru¨ttu¨gˆu¨nü, siyasilerden sorumlu oldugˆu yo¨nu¨nde kendisine duyumlar geldigˆini ifade etti.

Tanık C¸etin Acar da I·lhan I·s¸bilen'in I·zmir I·ktisadi ve I·dari Bilimler Akademisi is¸letme bo¨lu¨mu¨ mezunu oldugˆunu, Dokuz Eylu¨l U¨niversitesi Genel Sekreter Vekilligˆi go¨revlerinde bulundugˆunu, Akyazılı Egˆitim Vakfı, Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonunda genel mu¨du¨r olarak go¨rev yaptıgˆını kaydetti.

İşbilen'in 1985-86'lı yıllarda Erzurum imamlıgˆı, 1992 sonrasında yurt dıs¸ına ac¸ılım kapsamında Azerbaycan imamlıgˆı yaptıgˆını duydugˆunu aktaran Acar, İşbilen'in, Fetullah Gu¨len'in vaazlarının kasetler ve videolar aracılıgˆıyla c¸ogˆaltılması is¸lemiyle bizzat kendisinin ilgilendigˆini, "Sema Video" isimli firma aracılıgˆıyla bu is¸lerle ugˆras¸tıgˆını ayrıca bu s¸irketin kurucusu oldugˆunu anlattı.

İşbilen ile 1988-1990 yıllarında yaklaşık 5-6 ay aynı örgüt evinde kaldıklarını ifade eden Acar, İşbilen ailesinin birc¸ok u¨yesinin asker ve istihbarat ko¨kenli oldugˆunu da vurguladı.

Kaynak: AA