Örgütten kaçan şahıs, ailesine telim edildi
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Jandarma, İstanbul, YPG, Güncel

Örgütten kaçan şahıs, ailesine telim edildi

Jandarma ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ederken, 5 yıl önce terör örgütü tarafından İstanbul'da tanıştığı şahsın propagandası sonucu DAEŞ terör örgütü ile savaşmak amacıyla PYD/YPG terör örgütüne katılan H.D.

14.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:11
Örgütten kaçan şahıs, ailesine telim edildi

Jandarma ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ederken, 5 yıl önce terör örgütü tarafından İstanbul'da tanıştığı şahsın propagandası sonucu DAEŞ terör örgütü ile savaşmak amacıyla PYD/YPG terör örgütüne katılan H.D., bugün İstanbul'da ailesine kavuştu.


Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor. İstanbul ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren H.D., güvenlik güçlerine teslim oldu. 5 yıl önce tanıştığı bir kişi ile birlikte propaganda sonucu DAEŞ terör örgütü ile savaşmak amacıyla PYD/YPG terör örgütüne katılan H.D., bugün ailesine kavuştu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine kavuşan H.D.nin annesi ve babası duygusal anlar yaşadı.


Örgütten kaçtı


PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, 2015 yılından beri kayıp şahıs olarak arama kaydı bulunan H.D.'nin PYD/YPG' e katıldığını belirledi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri H.D.'nin ailesi ve yakınlarıyla yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren H.D.nin 10 Mart 2020 tarihinde örgütten kaçarak Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesine güvenlik kuvvetlerine teslim olmasını sağladı.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.D.'nin 2015 yılında İstanbul'da bir semtte tanıştığı şahsın propagandası sonucu sözde DAEŞ terör örgütü ile savaşmak amacıyla PYD/YPG terör örgütüne katılma kararı aldığı, kendilerini aracılık eden şahıslar tarafından Güneydoğu Anadolu'da bir ile gönderildiği, burada karşılayan şahıslarca Suriye/Kamışlı bölgesine geçirilerek PYD/YPG terör örgütüne katıldığını, Suriye Derik, Tel Abyad, Ayn El Arap (Kobani) bağlı Ayn İsa, Rakka'ya bağlı Tabka, Haseke ve Deyrzor bölgesine PYD/YPG terör örgütünde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiğini belirledi.


İfadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı


Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya karşı kullanıldığı, örgüt yöneticilerince PYD/YPG mensuplarının inşa edecekleri tüneller vasıtasıyla sızma yöntemlerini kullanarak TSK ve ÖSO mensuplarına eylem gerçekleştirilmesi hususunda talimat verildiği, Başta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile İdlib bölgesindeki TSK operasyonlarının örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu bozduğu, hava destekli operasyonların, örgüte olan güveni azaltarak, son dönemde örgütteki çözülme ve kopmalara önemli derecede etki ettiği, kendisi gibi birçok arkadaşının da örgütten kaçmak için fırsat kolladığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Manşet

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