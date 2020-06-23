Örgütlü şiddet olaylarında yaşamını yitiren kişi sayısı 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Örgütlü şiddet olaylarında yaşamını yitiren kişi sayısı 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

Son yıllarda terör örgütlü şiddet olaylarında yaşanan ölümlerdeki azalış 2019'da da sürerken, yıl boyunca yaşamını yitiren toplam kişi sayısının Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Örgütlü şiddet olaylarında yaşamını yitiren kişi sayısı 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
23.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:40

Son yıllarda terör örgütlü şiddet olaylarında yaşanan ölümlerdeki azalış 2019'da da sürerken, yıl boyunca yaşamını yitiren toplam kişi sayısının Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Araştırmacılar IŞİD'in Ortadoğu'da aldığı darbelerin ölümlerin azalmasında etkili olduğuna değinirken terör örgütlerinin Afrika'ya yöneldiğinin altı çizildi.

Dünya genelindeki silahlı çatışmalara dair verileri bir araya getiren, İsveç Uppsala Üniversitesi bünyesindeki Uppsala Çatışma Verileri Programı (UCDP), her sene yayınladığı veritabanını güncelleyerek 2019 yılına dair detaylı bir rapor yayımladı. Çatışma alanlarından elde edilen istatistikleri içeren çalışmada, 2019'da örgütlü şiddet olaylarında toplam 75 bin 600 ölüm kaydedildiği belirtildi. Raporda; IŞİD'in son yıllarda Ortadoğu'da aldığı darbelere bağlı olarak çatışma kaynaklı ölümlerin, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediği ifade edildi. Ancak araştırmacılar bu sırada IŞID ve El Kaide bağlantılı terör örgütlerinin Afrika'ya yöneldiğine dikkat çekti.

ÇATIŞMALARDAN EN FAZLA ETKİLENEN 5 ÜLKE

UCDP tarafından 2019'da çatışma taraflarından en az birinin bir devletin hükümeti olduğu devlet merkezli 54 aktif çatışma raporlanırken, hazırlanan çalışmada bu çatışmaların 25'inin Afrika ülkelerini, 15'inin Asya ve 10'unun ise Ortadoğu ülkelerini ilgilendirdiği belirtildi. UCDP verilerine göre; 2019'da ülkeler bazında örgütlü şiddet sonucu yaşamını yitiren kişi sayılarına bakıldığında, çatışmalardan en fazla etkilenen beş ülke ise sırasıyla Afganistan, Meksika, Suriye, Nijerya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

ÖRGÜTLER ORTADOĞU'DAN SONRA AFRİKA'YA YÖNELDİ

UCDP yöneticilerinden Therese Pettersson da yaptığı değerlendirmede IŞİD'in güç kaybının örgütlü şiddet olaylarındaki ölümleri azalttığına dikkat çekerek, "Suriye'deki şiddetin azalmasına karşın Afrika'da bir artış gözlemliyoruz. IŞİD ve diğer ulusötesi terör örgütleri Afrika'ya yönelirken, aynı zamanda şiddeti de o bölgeye taşıyor." dedi.

IŞİD'e ek olarak El Kaide bağlantılı grupların da Afrika'da saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade eden Pettersson, "Burkina Faso ve Mali gibi ülkelerde sivilleri hedef alan şiddetin giderek arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde yaşanan çatışmalara dair yaklaşık 40 yıllık bir veri toplama geçmişine sahip olan UCDP verilerine bakıldığında IŞİD ve El Kaide gibi ulusötesi terör grupların, son 10 yılda örgütlü şiddet olaylarına dair trendleri şekillendirmede ciddi bir etkisi olduğu görüldü.

UCDP direktörü Magnus Öberg ise konuyla ilgili olarak, "Tarihsel bir perspektiften bakıldığında bu grupları farklı kılan şey şiddet uygulama kapasiteleri değil ulusötesi mevcudiyetleri." dedi ve bu grupların Dünyanın çeşitli yerlerinden takipçilere sahip olduğunun ve bu takipçilerini kendi örgütlerine üye olarak çekebildiklerinin altını çizdi.

ÇATIŞMA KAYNAKLI ÖLÜMLERİN YÜZDE 40'I AFGANİSTAN'DA YAŞANDI

Raporda, 2019 yılında hem IŞID hem de El Kaide'nin faaliyet gösterdiği Afganistan'da, 1989'dan bu yana ülkedeki en kanlı yılın yaşandığına dikkat çekildi. 2013'ten bu yana örgütlü şiddet olayları neticesinde yaşanan ölümlerin sert bir biçimde tırmanışa geçtiği Afganistan, UCDP verilerine göre geçen yıl Dünya genelindeki çatışmalar nedeniyle yaşanan tüm ölümlerin yüzde 40'ına sahne oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Haber
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit...
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Edirne Keşan'da 'Selfie yapan kadın' heykelinin elindeki telefon çalındı
Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Alişan Barış Yöş Hülya Avşar
Spor Ali Koç Adem Büyük Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Örgütlü şiddet olaylarında yaşamını yitiren kişi sayısı 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 10:41:33. #1.14#
title