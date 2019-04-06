Örgüte Yardımları "Pasta, Çikolata" Parası Olarak Kaydetmişler

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de, cezaevindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tutuklularının ve hükümlülerinin yakınlarına maddi destek sağlamak için faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle yakalanan kişilerin, himmet adı altında topladıkları paraları, sözde il sorumlusuna ait pastanede "süt, pasta, çikolata" geliri olarak kaydettikleri ortaya çıktı.

Kentte 15 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan, aralarında FETÖ'nün sözde il sorumlularının da bulunduğu 18 kişiyle ilgili hazırlanan 443 sayfalık iddianame, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların, "Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek" ve "Silahlı terör örgütü üyesi olmak", "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım yapmak, sağlamak" suçlarını işledikleri ileri sürülen iddianamede, örgütün sözde il sorumlusu Hüseyin S. ve diğer sanıkların aralarındaki telefon konuşmaları başta olmak üzere çok sayıda delile yer verildi.

Örgüt üyeleri için para toplamışlar



İddianamede, sanıkların, Hüseyin S'ye ait pastanede zaman zaman bir araya geldikleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunan kişilerin aileleri ve yargılama sonucu tahliye olanlara sistematik olarak maddi yardım sağlamaya çalıştıkları kaydedildi.

Sanıkların, himmet adı altında topladıkları paraların Hüseyin S'nin pastanesinde "süt, pasta ve çikolata parası" şeklinde kayda geçirildiği belirtilen iddianamede, para toplamakta zorlanan sanıkların birbirlerini motive etmeye çalıştıkları bilgisi de yer aldı.

Para toplama işlemini bizzat yürüten Hüseyin S'nin, bazı örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını sağladığının, yurt dışında kaçak bulunan şüphelilerle irtibat kurduğunun, kendilerine maddi yardım yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağladığının da delilleriyle sunulduğu iddianamede, Hüseyin S'nin bir örgüt üyesiyle kaçak yollarla Yunanistan'a giden Mustafa adlı firari örgüt üyesine ilişkin, "Botla Meriç'ten geçti. Onun işini hallettim. Şu anda Yunanistan'da 18 bin kişi var, bekliyorlar. Oradan Avrupa ülkelerine, sonra Amerika'ya. Diğer bütün kaçakları en az dört ay cezaevinde tutuyorlar, bunları iki gün cezaevine alıyorlar. 'Gülenci misiniz?' diye soruyorlar, iki gün sonra bırakıyorlar." şeklindeki konuşmalarına da yer verildi.

Örgütün sözde il sorumlusu Hüseyin S'nin iş yerinde bir araya gelen örgüt üyelerinin, Almanya'dan uydu aracılığıyla yayın yapan ve örgütün propagandasını sürdüren televizyon kanalında örgüt elebaşının programlarını izledikleri, birbirlerine rüyalar üzerinden moral verdikleri ve özellikle mart ayına işaret ettikleri de ortaya çıktı.

Nevşehir ve Kayseri'de, 15 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklanmış, zanlıların evlerinde 54 bin 550 dolar ile 95 bin 610 lira, bir kilogram külçe altın, çeşitli ziynet eşyaları ve çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA