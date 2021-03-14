Son dakika haberi... Terör örgütüne yakın yayın organı baskınında 5 kişi serbest
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Son dakika haberi... Terör örgütüne yakın yayın organı baskınında 5 kişi serbest

14.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:36

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen Sultangazi'deki bir yayın organına düzenlenen baskında gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen Sultangazi'deki bir yayın organına düzenlenen baskında gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele polisince geçtiğimiz çarşamba günü Sultangazi'de faaliyet gösteren bir yayın organına özel harekat timleriyle birlikte operasyon düzenlenmiş, DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen söz konusu derginin oksijen kaynağıyla kesilen sürgülü ve kilitli çelik kapılarının arkasındaki Y.G., E.Y., F.İ., A.B. ve M.U. isimli 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dört gün önce düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri önceki gün sona erdi. Sağlı kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk olan 5 zanlı, 12 Mart Cuma günü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yaptığı ileri sürülen derginin ofisinde kripto odalar ve bölmelerin bulunduğu iddia edilmişti. Örgütün yurt dışında bulunan sözde "Merkez Komitesi" ile yayın organında bulunan dijital materyaller üzerinden haberleşme sağlandığı ifade edilirken, talimatların dergideki yazılara şifreli olarak gizlendiği belirtilmişti. Gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan şüpheliler, bu dergilerdeki şifreli mesajları eylem için metropollerde 'talimat bekleyen' DHKP-C üyelerine, "SPB" olarak adlandırılan örgütün sözde silahlı propaganda birliklerine ileterek eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlamakla suçlanıyor.

--İHA-

Son dakika haberi... Terör örgütüne yakın yayın organı baskınında 5 kişi serbest
Son dakika haberi... Terör örgütüne yakın yayın organı baskınında 5 kişi serbest
Son dakika haberi... Terör örgütüne yakın yayın organı baskınında 5 kişi serbest
Son dakika haberi... Terör örgütüne yakın yayın organı baskınında 5 kişi serbest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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