Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı - Haberler
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Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı

PKK terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pkk terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye oldukları iddia edilen H.D., ve H.R., isimli şahıslara yönelik çalışmalar başlatıldı. Her yerde aranan her iki şahıs, Yunanistan sınırında jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman'a getirilen ve burada işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. H.D., ile H.R., isimli şahıslar burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yunanistan, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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