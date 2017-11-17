Örgüt Propagandası Yapan Genç Adliyeye Sevk Edildi
KAYSERİ'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan T.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
KAYSERİ'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan T.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD, TKP/ML-K, DHKP-C silahlı terör örgütünün propagandasını yapan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen T.A. adlı genç, 3 gün önce polis tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan T.A., bugün adliyeye sevk edildi. - Kayseri