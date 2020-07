orgun mermiyle vurulan üniversiteli Esra: Eğlenceler başkalarına zarar vermemeli KONYA'da, ailesiyle balkonda otururken yorgun mermiyle sırtından vurulan üniversite öğrencisi Esra Güven'in (20), sağlık durumu iyiye gidiyor.

KONYA 'da, ailesiyle balkonda otururken yorgun mermiyle sırtından vurulan üniversite öğrencisi Esra Güven'in (20), sağlık durumu iyiye gidiyor. Olayın nasıl olduğunu anlamadığını ve her şeyin bir anda gerçekleştiğini söyleyen Güven, "Bence insanların eğlenceleri başka insanlara zarar vermemeli. Bu konuda daha ciddi tedbirler alınmalı. Daha ciddi cezalar olmalı "dedi.

Olay, 9 Temmuz Perşembe günü merkez Meram ilçesine bağlı Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1'inci sınıf öğrencisi Esra Güven, ailesiyle balkonda oturduğu sırada sırtında acı hissetti. Acıyla yığılan Esra'nın ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Esra Güven, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yapılan incelemede Güven'in nereden geldiği belli olmayan yorgun mermiyle vurulduğu anlaşıldı.

'İNSANLARIN EĞLENCELERİ BAŞKA İNSANLARA ZARAR VERMEMELİ'Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin andından göğüs cerrahisi servisinde normal odaya alınan Esra Güven'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Her şeyin bir anda olduğunu belirten Güven, şunları söyledi: "Ailemle balkonda oturuyorduk. Her şey bir anda oldu. Arkam dönüktü. Bir anda bir acı hissettim. Sonra vurulduğumu fark ettim. Bir süre yoğun bakımda kaldım. Şu anda iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Bence insanların eğlenceleri başka insanlara zarar vermemeli. Bu konuda daha ciddi tedbirler alınmalı. Daha ciddi cezalar olmalı diye düşünüyorum."'BUNU YAPANLAR BULUNSUN'Kardeşine bunu yapanların bir an önce bulunmasını isteyen ağabey Oğuz Güven, "Söylenecek bir şey yok. Sözler bitiyor. İnsanların rastgele havaya ateş etmeleri hiçbir mantıkla açıklanamaz. Benim kardeşim olsun başka insanlar olsun bu duruma düşmemeleri lazım. En kısa zamanda kardeşime bunu yapanların yakalanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Bunu yapanların yanına kar kalmasını istemiyoruz. Yarın bir gün başka bir evladın canı yanabilir, ölebilir. Benim kardeşim çok şükür kurtuldu. Ama daha kötü de olabilirdi" diye konuştu.HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Bölümü öğretim üyesi Dr. Murat Kuru, Esra Güven'in hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Kuru, "Esra Hanım talihsiz bir kaza sonucu hastanemize getirildi. Geldiğinde kanaması vardı. Maalesef sol tarafında çok ciddi organlarının olduğu bir yerde yaralanması mevcuttu. İlk geldiğinde durumu biraz kötüydü. Hemen tedavisine başladık. Şu an hayati tehlikeyi atlattı. Durumu iyi. Birkaç gün daha tedavisini yaptıktan sonra taburcu işlemlerini başlatacağız" dedi.

