"Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesindeki okullarda 387 öğrenci hafızlık belgesi aldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesi okullarında öğrenim gören 387 öğrenci hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesi okullarında öğrenim gören 387 öğrenci hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

MEB'in "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesi okullarındaki 460 öğrenci, Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2021 yılı 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'na katıldı. Bu öğrencilerin 387'si hafızlık belgesi aldı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin akademik başarılarıyla da öne çıktıklarını belirterek, öğrencileri ve onların yetişmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Hafızlık belgesi alan öğrencilerin 5'inin Doğu Anadolu, 27'sinin Ege, 29'unun Akdeniz, 39'unun Güneydoğu Anadolu, 48'inin Karadeniz, 102'sinin Marmara ve 137'sinin İç Anadolu bölgelerinden olduğunu bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında öğrenim gören öğrencilerin katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri dereceler, liselere giriş sınavındaki kitlesel başarılar ile TÜBİTAK, TEKNOFEST ve çeşitli üniversitelerin düzenlediği projelerdeki dereceler projenin amacına ulaşmasında en büyük katkıyı sağlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin