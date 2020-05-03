Örgü örerek ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlara kadın girişimciden destek
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Örgü örerek ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlara kadın girişimciden destek

Örgü örerek ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlara kadın girişimciden destek
03.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:20

Korona virüs nedeniyle evde kaldıkları süreçte örgü örerek ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışan kadınlara bir kadın girişimci tarafından örgü malzemesi yardımı yapıldı.

Korona virüs nedeniyle evde kaldıkları süreçte örgü örerek ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışan kadınlara bir kadın girişimci tarafından örgü malzemesi yardımı yapıldı.

Bir internet sitesinin yöneticiliğini yapan 24 yaşındaki Elif Öztürk, korona virüs nedeniyle evde kalan ve geçimlerini örgü örerek sağlayan kadınlara örgü malzemesi hediye etti. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu günlerde başlatılan yardım kampanyası ile amacının sosyal farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Öztürk, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için örgü videoları ile tanınan Youtuber Sevilay Uysal'a ulaştı. Uysal, sosyal medya hesaplarından yardım kampanyasını duyurdu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde örgü örerek geçimini sağlayan fakat örgü malzemesi temin edemeyen kadınlar, Uysal tarafından tespit edildi. İhtiyaç sahiplerine örgü yardım paketi hazırlayan Elif Öztürk, kargo paketine ise, "Düzenlediğimiz proje ile kalplerinize dokunmayı ümit ediyoruz. Korona virüsten dolayı #evdekal'dığımız bugünlerde siz kadınlarımıza desteği yenihobi.com adına borç biliriz. En güzel işleri başaracağınıza olan inancımız sonsuz. Sağlıkla kalın" notunu düştü.

Yardımlar kendilerine ulaşan kadınlar da sosyal medya hesaplarından Öztürk ve Uysal'a teşekkürlerini dile getirdiler. Kadınların paylaşımları şöyle:

"Evde kaldığımız şu günlerde düzenlediğiniz proje ile yüreklerimize dokundunuz, çok teşekkür ederim yenihobi.com"

"Biz emekçi hanımlara destek ve yardım için bize bu güzel hediyeleri gönderen yenihobi.com'a çok teşekkür ediyorum ve bu hediyeleri almamıza vesile olan canım bacım Sevilayın Renkli Dünyası'na sonsuz teşekkür ederim. Sipariş alıyorum, sipariş için DM'den yazabilirsiniz"

"Bu zor günlerde bizleri unutmadıkları için yenihobi.com'a teşekkür ederim"

"Bu güzel ipleri yollayan yenihobi.com ailesine ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah razı olsun sizlerden bu güzel düşünceniz için. Bizler için bu fedakarlığı yaptınız. Mübarek ayda işleriniz hayırlı bol bereketli olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim"

"Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün güzel bir kargo aldım. Bu güzel ipler için yenihobi.com'a çok teşekkür ederim. Emekçi kadınlara destek verdikleri için sonsuz teşekkürler. Buna vesile olan Sevilayın Renkli Dünyası ablama da çok teşekkür ederim"

"Evde kaldığımız şu günlerde düzenlediğiniz projeyle çok mutlu ettiniz beni. Gönderdiğiniz ipler ve güzel notunuz için yenihobi.com ailesine çok teşekkür ederim. Güzel işleri güzel günlerde sizin desteğinizle başaracağım. İyi ki varsınız"

Yardım kampanyalarının devamı gelecek

Yardım kampanyalarının devamının geleceğini belirten Elif Öztürk, kampanya dahilinde 15 kişiye 1-2 ay yetecek kadar örgü ipi desteğinde bulunabildiğini belirterek, evde kalındığı bugünlerde ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışan kadınlara daha fazla destekte bulunulması gerektiğinin altını çizdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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