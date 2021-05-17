Orgless5 takımı VALORANT kadrosunun yeni ismini açıkladı
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Orgless5 takımı VALORANT kadrosunun yeni ismini açıkladı

Orgless5 takımı VALORANT kadrosunun yeni ismini açıkladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

luntaxE Orgless5 ekibinin VALORANT kadrosuna dahil oldu.

Orgless5 ekibi Twitter'dan yaptıkları duyuru ile VALORANT takımının yeni oyuncusu Yiğit "Luntaxe" Balkış'ı açıkladı.

Daha önce RARE Esports'da forma giyen Luntaxe, Raze ve Reyna ajanları ile oynadı. Genel toplamda 13 profesyonel maça çıkan oyuncu 12 maçta Raze, 1 maçta ise Reyna oynadı.

Oyuncunun genel toplam istatistikleri ise şöyle:

Oyuncuya yeni takımında başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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