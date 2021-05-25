Orgless5 ekibi oyuncuların ve koçun serbest durumda olduğunu duyurdu

Organizasyon tüm oyuncularının ve koçlarının serbest pozisyonda olduğunu açıkladı.

Orgless5, Twitterdan yaptıkları açıklama ile VALORANT kadrosunda bulunan oyuncuların ve koçun serbest pozisyonda olduğunu söyledi.

Organizasyon bu kararın takımın ortak kararı olduğunu dile getirdi. Takımın oyuncuları sturNNcya, VINDICARE, SnapS, BR4N ve meth0d Twitter adreslerinden takımdan ayrıldıklarını ve yeni takım arayışı içerisinde olduklarını paylaştılar.

Öte yandan ekip geçtiğimiz 17 Mayıs günü Yiğit "Luntaxe" Balkış'ı takımlarına transfer ettiklerini açıklamıştı. Dün yapılan "bütün takım oyuncuları ve koç serbest durumdadır" duyurusu Luntaxe için geçerli mi bilmiyoruz. Luntaxe, Twitter hesabından henüz takımdan ayrıldığı veya yeni takım aradığı yönünde bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Playerbros