Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu...
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu Komutanlığına atandı.
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu Komutanlığına atandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş