Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu...
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Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu...

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu...
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu Komutanlığına atandı.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu Komutanlığına atandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu... - Haberler
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