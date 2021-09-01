Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı
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Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Güncel

Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz: "Omuzlarımıza yüklenen tarihi sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihine yakışır biçimde tamamladınız" Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan...

Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz:

"Omuzlarımıza yüklenen tarihi sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihine yakışır biçimde tamamladınız"

KAYSERİ - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Afganistan'dan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini tebrik ederek, "Omuzlarımıza yüklenen tarihi sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihine yakışır biçimde tamamladınız" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen 'Afganistan Tahliyesi Uçuş Ekipleri Karşılaşma Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Küçükakyüz, "Bu kutsal görevi ve omuzlarımıza yüklenen tarihi sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihine yakışır biçimde tamamlayarak yüce Türk Milleti'ni en güzel şekilde temsil ettiniz. Zor ve meşakkatli görev süreniz boyunca sadece kardeş Afgan halkıyla kurduğunuz dostane ilişkiler değil aynı zamanda birlikte görev yaptığınız dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetleri personeli ile uyum içerisinde çalışarak asil milletimizin gurur kaynağı oldunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya barışına katkı sunmak için görev yaptığı her bölgede üstün bir gayret göstererek emsalleriniz arasındaki saygınlığınızı korudunuz. İlave olarak son dönemde Afganistan'da meydana gelen istikrarsız ortam ve Hamit Karzai Uluslararası Havaalanı'nda oluşan zorlu şartlara rağmen bu güne kadar almış olduğunuz eğitimler ve yüksek disiplin anlayışı ile uçuş faaliyetlerinin devam etmesini sağlayarak tahliye sürecini başarıyla icra ettiniz. Personelimiz ve yurda dönmek isteyen vatandaşlarımızı Kabil - İslamabad arasında oluşturulan hava köprüsüyle kısa süre içerisinde tahliye ederek sizlere duyulan güveni boşar çıkartmadınız. Kendinizle ne kadar övünseniz azdır. Bundan sonra da aynı fedakarlık anlayışı ve özveriyle çalışmaya devam edeceğinize, Türk Silahlı Kuvvetlerini bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyacağınıza inancım tamdır. Vatan topraklarına hoş geldiniz, ailelerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı
Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı
Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı
Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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