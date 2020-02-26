Orgeneral Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yle görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yle görüştü.
Orgeneral Güler, konuk Komutanı Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.
Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından el-Huneyti, tören kıtasını "Merhaba asker" ifadesiyle selamladı.
Törenin ardından iki Komutanın görüşmesi, Genelkurmay Karargahı'na gerçekleştirildi.
Kaynak: AA