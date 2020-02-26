Orgeneral Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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Orgeneral Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yle görüştü.

26.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:58
Orgeneral Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yle görüştü.

Orgeneral Güler, konuk Komutanı Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.

Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından el-Huneyti, tören kıtasını "Merhaba asker" ifadesiyle selamladı.

Törenin ardından iki Komutanın görüşmesi, Genelkurmay Karargahı'na gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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