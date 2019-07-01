Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov'la telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Güler ve Rus mevkidaşı arasındaki telefon görüşmesinde, "İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye'yle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA