Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü
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Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

30.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:04
Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede İdlib'deki gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA
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