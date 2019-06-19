Orgeneral Güler, Ruandalı mevkidaşını kabul etti
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba'yı kabul etti.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba'yı kabul etti.
Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti. Güler, konuk komutanı Genelkurmay önünde karşıladı. Güler ve Nyamvumba, daha sonra toplantıya geçti. Toplantıya her iki tarafın askeri yetkilileri de katıldı.
- Ankara
Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti. Güler, konuk komutanı Genelkurmay önünde karşıladı. Güler ve Nyamvumba, daha sonra toplantıya geçti. Toplantıya her iki tarafın askeri yetkilileri de katıldı.
- Ankara
Kaynak: DHA
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