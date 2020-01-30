Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile görüştü.
30.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:18
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile görüştü.
Güler, Wolters'ı Genelkurmay Karargahında düzenlenen törenle karşıladı.
Konuk komutanın tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladığı törenin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Wolters, karargah binasına geçerek görüştü.
Kaynak: AA