Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.
14.05.2020 21:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:34
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunuldu.
Kaynak: AA