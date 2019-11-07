Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

07.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:36
Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler, konuk Komutanı, Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalındığı törende, Ganim tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Orgeneral Güler ve Korgeneral Ganim, daha sonra karargah binasına geçerek görüştü.

Kaynak: AA
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