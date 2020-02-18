Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim'i karşıladı
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Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim'i karşıladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al Ghanim'i resmi törenle karşıladı.

18.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:02
Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim'i karşıladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al Ghanim'i resmi törenle karşıladı.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 18 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen resmi törenle Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al Ghanim'i karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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