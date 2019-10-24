Orgeneral Güler, Karadağ Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Orgeneral Güler, Karadağ Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Karadağ Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Dragutin Dakic ile bir araya geldi.

24.10.2019 11:34
Orgeneral Güler, Karadağ Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Karadağ Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Dragutin Dakic ile bir araya geldi.

Güler, konuk komutanı, Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşıladı.

Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Dakic, onur kıtasını "merhaba asker" ifadesiyle selamladı.

Törenin ardından Orgeneral Güler ile Dakic karargaha geçerek, bir süre görüştü.

Kaynak: AA
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