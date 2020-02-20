Orgeneral Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile görüştü.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, güncel konuların ele alındığı kaydedildi.