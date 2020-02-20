Orgeneral Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü
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Orgeneral Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile görüştü.

20.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:47
Orgeneral Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral , İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile görüştü. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

 


Kaynak: DHA
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