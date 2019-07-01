Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı İdlib'i görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasımov, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde meydana gelen olaylar ve ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı İdlib'i görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasımov, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde meydana gelen olaylar ve ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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