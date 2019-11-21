Orgeneral Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh Kinteh ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh Kinteh ile bir araya geldi.
Orgeneral Güler, Korgeneral Kinteh'i, Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.
İki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalındığı törende, Kinteh tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Orgeneral Güler ve Korgeneral Kinteh, daha sonra karargah binasına geçerek görüştü.