Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştü

Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

18.10.2019 19:54
Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güler'in ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et