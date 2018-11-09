Orgeneral Çetin ve Temel'den Vali Akbıyık'a Ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali İdris Akbıyık tarafından karşılanan komutanlar, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Komutanlar, daha sonra makamına geçtikleri Vali İdris Akbıyık ile bir süre sohbet ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.

Vali Akbıyık ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek komutanlara plaket takdim etti.

Ziyarette komutanlara Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

Daha sonra Vali Akbıyık ve komutanlar, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. - HAKKARİ