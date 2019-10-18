18.10.2019 19:13

Orgeneral Çetin'den şehit ailesine ziyaret

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın Kırıkkale'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehit babası Hamza Bozbıyık, "Vatanımız, devletimiz sağolsun. Bayrağımız dalgalansın, bin Çelebi feda olsun" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın, ailesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da yer aldı. Orgeneral Çetin, şehidin babası Hamza Bozbıyık'a başsağlığı diledi.

'ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE NEFES ALIYORUZ'

Orgeneral Çetin, şehit Bozbıyık'ın Türk milletinin evladı olduğunu söyleyerek, "Milletimizin başı sağolsun. Bu vatan, millet ve bayrak için hayatını feda etmiştir. Şehitlerimiz sayesinde nefes alıyoruz, bu bayrak dalgalanıyor. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimizi ne kadar şükran ve minnetle ansak azdır. Ruhları şad olsun" dedi.

Hamza Bozbıyık ise, "Vatanımız, devletimiz sağolsun, bayrağımız dalgalansın. Kurban olduğum Allah'ım, vatanımıza, milletimize ve devletimize zeval vermesin. Dirliğimizi, düzenimizi, birliğimizi bozmasın. Bin Çelebi, bin Furkan'lar feda olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah Cumhurbaşkanımıza da sabırlar, kolaylıklar versin" diye konuştu.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Kaynak: DHA