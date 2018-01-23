Orgeneral Akar: "Tüm Teröristler Döktükleri Kanın Hesabını Verecekler"

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın gelişi ve taziyede bulunması

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın konuşması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ayrılması ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatında Kilis'in Gülbaba köyünün doğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar: "Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip, teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor."

Orgeneral Akar: "DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler."