Orgeneral Akar: "Örnek Bir Mücadele Verdiniz, Hepinizi Kutluyorum" - Hatay/
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın birliklerdeki incelemelerinden detaylar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın konuşması HATAY - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı Hatay ve Kilis bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın birliklerdeki incelemelerinden detaylar
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın konuşması HATAY - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı Hatay ve Kilis bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.