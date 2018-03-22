Orgeneral Akar: "Örnek Bir Mücadele Verdiniz, Hepinizi Kutluyorum" - Hatay/

Orgeneral Akar: "Örnek Bir Mücadele Verdiniz, Hepinizi Kutluyorum" - Hatay/

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın birliklerdeki incelemelerinden detaylar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın konuşması HATAY - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı Hatay ve Kilis bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın birliklerdeki incelemelerinden detaylar
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın konuşması HATAY - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı Hatay ve Kilis bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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