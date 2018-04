Orgeneral Akar, Gölcük ve Gelibolu'da İncelemelerde Bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte Gölcük ve Gelibolu bölgelerinde Donanma Komutanlığı ve 2'nci Kolordu Komutanlığı bağlısı birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek, devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan ve direktiflerini veren Akar, burada yaptığı konuşmada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, icra edilen tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor." değerlendirmesini yaptı.

Akar ayrıca, "Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bu anlayışla şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği sivil/masum kişilerin, çevrenin, tarihi eserler ile kültürel yapıların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." açıklamasında bulundu.

" Huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir"

Gelinen aşamada harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının süratle karşılanmasına hassasiyet gösterildiğini, bunun için ilgili kamu kurumları ile koordineli olarak çalışıldığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir. Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdit kararlılıkla yok edilecektir."

Orgeneral Akar, mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini aktardı.

"Gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alınmaktadır"

Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere de değinen Akar, Ege'de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının istendiğini, bu kapsamda Ege Denizi'nin bir barış, dostluk ve iş birliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterildiğini vurguladı.

Orgeneral Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla birlikte Ege ve Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun için gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alınmaktadır. Bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edilecektir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere gerek sınır ötesinde gerek Mavi Vatan'da kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesi tamdır."

Akar, konuşmasında ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ'den arındıkça etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının arttığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yürüttükleri faaliyetler için teşekkür ederek, başarılar dileyen Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile diğer operasyon ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi olan aziz şehitlere Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilere de acil şifalar temennisinde bulundu.