Organlarıyla 7 hastaya umut oldu NEVŞEHİR'de, geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Ç.'nin (24) organları, bağış bekleyen 7 hastaya umut oldu.

NEVŞEHİR'de, geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Ç.'nin (24) organları, bağış bekleyen 7 hastaya umut oldu.

Nevşehir'de geçen hafta kavga sırasında düşerek başına yere vurduğu için yaralanan 24 yaşındaki Mehmet Ç., Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Mehmet Ç.'nin bugün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Mehmet Ç.'nin yakınlarıyla görüşerek organ bağışı yapılmasını önerdi. Ailenin olumlu yanıt vermesinin ardından, organ bağış merkeziyle irtibata geçilerek uygun donörler bulundu. Ankara'daki çeşitli hastanelerden gelen transplantasyon ekiplerince yapılan ve 6 saat süren operasyonda, Mehmet Ç.'nin akciğerleri, karaciğeri, iki böbreği ve korneaları, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA