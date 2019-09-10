Organlarıyla 5 kişiye umut olan öğrencinin sınıfında hüzün hakim

10.09.2019 18:41

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Durmuş'un organları 5 kişiye umut oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılın başlamasıyla birlikte Durmuş'un okuduğu okulda ise hüzün hakim.



Kaza geçtiğimiz günlerde Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağı üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet, Yusuf B. idaresindeki 16 ADE 330 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Samet Durmuş metrelerce sürüklenerek kafasını yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde bir hafta sonra hayatını kaybetti. Lise üçüncü sınıfa geçen Samet Durmuş, göz yaşları içinde toprağa verildi.



Hayatını kaybeden Samet Durmuş'un bütün organları ailesi tarafından bağışlandı. Durmuş'un organları 5 kişiyi hayata bağladı. Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Samet Durmuş'un sınıfında ise hüzün hakim. Okuldaki arkadaşları Samet'in oturduğu sıraya çiçek ve fotoğrafını koydu. Öte yandan Durmuşun kaza geçirdiği gün tarlaya çalışmak için gittiği ve daha ilk iş günü olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA