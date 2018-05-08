Organlarıyla 5 Hastaya Umut Oldu

Samsun'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen İsmail Onur'un bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu.

Canik ilçesindeki evinde 6 Mayıs'ta beyin kanaması geçiren 2 çocuk babası 56 yaşındaki Onur, kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan İsmail Onur'un beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastane yetkilileri, organlarının bağışlaması için ailesiyle iletişime geçti.

Ailesince organlarının bağışlanması üzerine Onur'un 2 korneası, 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Böbreklerden birisi, 112 acil servis ambulansıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na götürülerek uçakla İstanbul'a gönderildi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, basın mensuplarına, İsmail Onur'un böbreklerinden biri ile diğer organlarının Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesindeki hastalara nakledileceğini söyledi.

Hayatını kaybeden Onur'a Allah'tan rahmet dileyen Kazak, "Özverili davranışı gerçekleştirdikleri için ailesine sonsuz şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

İsmail Onur'un oğlu Mehmet Can Onur ise babası hayattayken onunla sürekli organ bağışı konusunda konuştuklarına işaret ederek, "O da organlarının bağışlanmasını isterdi. Aile olarak böyle bir karar aldık. İnşallah diğer hastalara umut olur." ifadesini kullandı.

Samsun'daki özel hastanenin genel müdürü Remzi Karşı da yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen hastaların organların bağışlanması ve diğer hastalara nakledilmesi konusunda her türlü desteği verdiklerini anlattı.