Organlarıyla 4 Kişiye Umut Oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Yılmaz Pamuk'un organları ailesi tarafından bağışlandı.



Nazilli'de, 10 Kasım'da, Ordu Caddesi'nde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan ve Nazilli Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alınan motosiklet sürücüsü Pamuk'un beyin ölümü gerçekleşti.



Hastane yönetimi, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Pamuk'un ailesine organ nakli konusunda bilgi verdi.



Ailenin onayının alınması üzerine Pamuk'un 2 böbreği, kalbi ve karaciğeri organ nakli bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İzmir'e gönderildi.