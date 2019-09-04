Organlarıyla 4 hastaya umut oldu
Aydın'da, rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki kişinin organları 4 hastaya umut oldu.
Aydın'da, rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki kişinin organları 4 hastaya umut oldu.
Nazilli ilçesinde 1 Eylül'de felç sonucu Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa İnanç'ın dün gece beyin ölümü gerçekleştirdi.
Hastane yönetimi, İnanç'ın ailesini organ bağışı konusunda bilgilendirdi. Aile de bunun üzerine bağış teklifine onay verdi.
Hastanedeki operasyonun ardından İnanç'ın karaciğeri Bursa'ya, kalbi ve 2 böbreği İzmir'e gönderildi.
Organlar, bağış bekleyen hastalara nakledilecek.