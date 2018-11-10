Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

SİVAS - Sivas'ta geçirdiği beyin kanaması beyin ölümü gerçekleşen 66 yaşındaki kadın hastanın organları 3 kişiye umut oldu.

Sivas'ta yaşayan 5 çocuk annesi Münire Demiray beyin kanaması geçirince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakımında tedavisi süren hastanın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi. Bunun üzerine Malatya'dan gelen Doçent Doktor Fatih Özdemir, Doktor Öğretim Üyesi Egemen Özdemir ile Sivas Cumhuriyet Tıp Fakültesi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Vural Polat yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından beyin ölümü gerçekleşen hastanın iki böbreğini ve karaciğerini aldı. Alınan böbrekler Erzurum'a karaciğer ise Malatya'da organ bekleyen hastalara gönderildi.

Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Öztemur, hastanın yoğun bakım servisinde 15 gün tedavi gördüğünü ve dün öğlen saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek,"Malatya'dan bir ekip hastamızın organlarını almak üzere yola çıktı. Ancak ekip Sivas'a 1 saat kala hastamızın durumu kötüleşti, kalbi durdu. Bunun üzerine çok acil bir müdahale yaptık. Hastamızı kalp makinesine bağlayarak organları koruduk. Malatya ekibi geldi, karaciğerini ve iki böbreğini sağlıklı bir şekilde çıkardık. Karaciğerini Malatya'ya gönderdik, iki böbreğini de Erzurum'a gönderdik. Onun sayesinde belki 3 hastamızın canını kurtardık. Bütün ekipte yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.