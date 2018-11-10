Organlarıyla 3 Kişiye Umut Oldu

SİVAS'ta 15 gün önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve tedavi altında olduğu hastanede bu sabah beyin ölümü gerçekleşen Münüriye Demiray'ın (66) böbrekleri ve karaciğeri, 3 kişiye umut oldu.

Sivas'ta yaşayan 5 çocuk annesi Münüriye Demiray, 15 gün önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Demiray'ın bu sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Münüriye Demiray'ın organlarını bağışlama kararı verdi. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Malatya'dan gelen ekibin yaklaşık 2 saat süren operasyonunun ardından, Demiray'ın böbrekleri ve karaciğeri alındı. Organlar, nakil bekleyen hastalar için Erzurum ve Malatya'ya gönderildi.

Nakil hakkında bilgi veren Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç Dr. Zekeriya Öztemur, organları bağışlayan aileye teşekkür ederek, "Yaklaşık 2 hafta önce yoğun bakımımızda yatmakta olan bir hastamızda beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarının isteği üzerine dün sabaha karşı organ nakli ile ilgili bütün prosedürlerimizi tamamladık. Malatya'dan bir ekip hastamızın organlarını almak üzere yola çıktı. Ancak ekip Sivas'a 1 saat kala hastamızın durumu kötüleşti, kalbi durdu. Bunun üzerine çok acil bir müdahale yaptık. Hastamızı kalp makinesine bağlayarak organları koruduk. Malatya ekibi geldi, karaciğerini ve 2 böbreğini sağlıklı bir şekilde çıkardık. Karaciğerini Malatya'ya gönderdik, 2 böbreğini de Erzurum'a gönderdik. Onun sayesinde belki 3, belki daha fazla hastamızın canını kurtardık. Bütün ekipte yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki hasta yakınlarına anlayışlarından dolayı, böyle bir hizmete katkıda bulunmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

- Sivas