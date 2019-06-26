Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

DENİZLİ'de geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybeden 71 yaşındaki Ümmühan Tuncel'in organlar, 3 hastaya umut oldu. Tuncel'in karaciğer ve böbrekleri, İzmir ve İstanbul'daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Acıpayam ilçesinde yaşayan Ümmühan Tuncel, 14 Haziran'da beyin kanaması geçirdi. Acıpayam Devlet Hastanesi'nden Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tuncel, tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Tuncel, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Tuncel'in ailesi, Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkilileriyle görüşerek yaşlı kadının organlarını bağışladı. İstanbul ve İzmir'den gelen ekipler, böbrekler ile karaciğeri operasyonla aldı. Karaciğer İzmir'de, böbrekler de İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Ümmühan Tuncel'in ailesine duyarlılıkları için teşekkür etti. Öztürk, organ bağışının nakil bekleyen birçok hasta için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Denizli'de organ bağış sayılarını artırmak için bu yıl başlattığımız 'Her Bağış Yeni Bir Hayat' Projesi ile bu konuda duyarlılığımızı artırdığımızı düşünüyoruz. Çünkü projeye başladıktan sonra 2019 yılının ocak-mayıs döneminde Denizli'de 4 bin 745 kişi organ bağışında bulundu ve Türkiye'de bu dönemde en çok bağış yapılan il olduk. Bu rakamlar ve organ bağışına vatandaşlarımızın farkındalık ile yaklaşması bizleri mutlu etti. Yaşama devam edebilmek için organ bekleyen biz ya da bir yakınımız da olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Denizli