Organlarıyla 3 Hastaya Umut Oldu

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki kadının bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.



Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması sonucu 3 gün önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.O'nun (40) beyin ölümü gerçekleşti.



Bunun üzerine hastane yetkilileri, organ bağışı için kadının ailesiyle görüştü. Ailenin olumlu yanıt vermesi üzerine kadının karaciğer ve böbrekleri, başarılı operasyonla alındı.



Hastanenin Başhekim Vekili Opr. Dr. Nurhan Çelik, Z.O'ya Allah'tan rahmet diledi, bağışta bulunan aileye teşekkür etti.



Organ bağışının önemine dikkati çeken Çelik, "Böbreklerden biri hastanemizin Nilüfer ek hizmet binası organ nakli merkezinde sıra bekleyen hastamıza, diğer böbrek ve karaciğer özel bir hastanede organ bekleyen 2 hastaya nakledildi." ifadesini kullandı.