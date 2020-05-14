Organlarıyla 2 kişiye umut oldu ÇANAKKALE'de, beyin ölümü gerçekleşen Mürüvet Kaynak'ın (82) organları, bağış bekleyen 2 hastanın umudu oldu.

ÇANAKKALE'de, beyin ölümü gerçekleşen Mürüvet Kaynak'ın (82) organları, bağış bekleyen 2 hastanın umudu oldu.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde, 8 Mayıs tarihinde beyin kanaması teşhisiyle Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 5 çocuk annesi Mürüvet Kaynak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakil Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü ile ekipteki Gönül Pınarcıoğlu, Yeliz Baykala ve Emine Karakaya'nın görüştüğü Mürüvet Kaynak'ın ailesi, organlarının bağışlanmasına onay verdi.Kaynak'ın 2 böbreği Bursa Acıbadem Hastanesi'nde bağış bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.

Kaynak: DHA