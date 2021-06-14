Organları ile 5 kişiye umut oldu
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Organları ile 5 kişiye umut oldu

İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış - Haberler | Yerel

Organları ile 5 kişiye umut oldu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin kanaması teşhisi ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 61 yaşındaki bayan hastanın beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine ailesinin onayıyla yapılan organ nakilleri organ bekleyen 5 hastaya umut oldu.

Organları ile 5 kişiye umut oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin kanaması teşhisi ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 61 yaşındaki bayan hastanın beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine ailesinin onayıyla yapılan organ nakilleri organ bekleyen 5 hastaya umut oldu.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine "Beyin Kanaması" teşhisi ile gelen 58 yaşındaki M. Demirci adlı vatandaş yapılan tetkikler sonucunda takip ve tedavisi yapılmak üzere 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye yeniden umut oldu. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 58 yaşındaki bayan hastanın iki böbreği Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi'ne, korneaları ise Balıkesir Tıp Fakültesi'nde organ bekleyen hastalara umut oldu.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1,5 ay önce göreve başladım. Daha önceki görevimizde de organ nakillerimiz oldu. Tekrar geldikten sonra ekibimizi toparladık, koordine ettik. Organ Nakil ekibimizle birlikte ciddi bir çalışmanın içine girdik. Bugün itibarıyla iki donör organ nakli için hazırlandı. Organlarının verilmesi konusunda ailelerin yardımcı olduğu M.D.bayan hastanın iki böbreğini, karaciğerini ve iki korneasını 5 hastamıza hayat olarak hediye ettik. Allah kendisine rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok zor bir hadisedir. Bir yakınını kaybederken diğer hastalara organlarını vermek zor bir olaydır. Bizim Bandırma insanımız yüce gönüllüdür" diye konuştu.

Organları ile 5 kişiye umut oldu
Organları ile 5 kişiye umut oldu
Organları ile 5 kişiye umut oldu
Organları ile 5 kişiye umut oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış

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