Organları ile 3 hastaya umut oldu

-Beyninde pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden yaşlı adamın organları 3 hastaya umut oldu

SAMSUN - İstanbul'dan anne-babasını ziyarete gittiği Sinop'ta beyninde pıhtı atması sonucu düşerek komaya giren bir kişinin Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı. Yaşlı adamın böbrekleri ve karaciğeri İstanbul, Ankara ve Antalya'da organ bekleyen 3 hastaya umut oldu.

İstanbul Eyüp'te ikamet eden 64 yaşındaki 1 çocuk babası Bayram Özcan, Sinop'ta yaşayan anne-babasını ziyarete gitti. Burada bayılan ve Sinop Devlet Hastanesine kaldırılıp Samsun'daki Madicana Hastanesine sevk edilen Bayram Özcan'ın beyninde pıhtı attığı tespit edildi. 11 gün yoğun bakımda kalan Bayram Özcan'ın beyin ölümü gerçekleşince Medicana Hastanesinin organ nakli koordinatörü Özcan ailesi ve Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçti. Bayram Özcan'ın eşi Fadime Özcan ile kızı Merve Tamer, organ bağışı teklifini kabul ettiler.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen ekip Medicana Samsun Hastanesinde saat 00.30 sıralarında ameliyata girdiler ve saat 04.00 sıralarında da organları çıkardılar. Bayram Özcan'ın karaciğeri İstanbul Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbreklerinden biri Ankara'da Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve diğer böbreği ise Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki organ bekleyen hastalara ulaştırmak için Samsun Çarşamba Havalimanından uçakla gönderildi.

Bayram Özcan'ın kızı Merve Tamer babasının beynine pıhtı atması sonucu beyin ölümü gerçekleşince Medicana Hastanesinden kendilerine organ nakli teklifi yapıldığını belirterek, "Doktorun organ bağışı teklifine hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Babamın başka bedenlerde yaşamasını istedik. Babamın organ bağışı ile ilgi daha önce bir vasiyeti yoktu ama böyle olmasını da isterdi. O yüzden bu kararı verdik. Babamın beyin ölümü gerçekleşince istedim ki onun organları başka bir bedende hayat bulsun ve yaşamaya devam edip organ bekleyen birilerine de umut olsun" dedi.

Fadime Özcan ise, "Organ bağışlanan kişiler eşime dua ederler. İyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA