Organları Bağışlanan 24 Hasta 97 Kişiye Umut Oldu"

Samsun'da, bu yıl içinde tedavi gördükleri hastanede beyin ölümü gerçekleşip yakınları tarafından organları bağışlanan 24 hasta, nakil için bekleyen 97 kişinin yaşama bağlanmasını sağladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Bırakacağınız en güzel miras organ bağışıdır" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 25 bin kişinin hayatlarını devam ettirmek için organ nakline ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Organ bağışı ve nakli sayılarının yetersizliğinin, pek çok hastanın hayatını kaybetmesine yol açtığına işaret eden Kaymak, "Hastaların yaşam süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan organ yetmezlikleri, önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Organ bağışı ve nakli sayılarının artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır." dedi.

Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına hayat vermenin, kişilerin elinde olduğunu vurgulayan Kaymak, "Ben ve eşim de organ bağışında bulunduk. Tüm insanları organ bağışı yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Samsun, organ bağışçı sayısında Türkiye birincisi

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da, bu yıl kamu kurumları, okullar, askeri kışlalar, polis okulları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri dahil olmak üzere 11 bin 871 kişiye organ bağışı konusunda bilgi verdiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışma sonucunda, Türkiye'de en çok bağışçı bulunan kentin Samsun olduğunu vurgulayan çeken Oruç, "Bağışçı sayısını artırmamız, maalesef her bağışın nakle dönüştüğü anlamına gelmiyor. 2018 yılında Samsun'da 62, koordinasyon merkezimize bağlı Amasya, Giresun, Ordu, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon'da ise 105 kişinin beyin ölümü gerçekleşti. Maalesef 167 beyin ölümü vakasında 118 ailemiz organ bağışına izin vermedi. Sadece 49 ailemiz bağışa izin verdi." ifadesini kullandı.

"Her 10 organ nakli şansının 7'sini aile onayı nedeniyle kaçırıyoruz"

İnsanların yaşarken organlarını bağışladığını ancak beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesinin buna karşı çıktığını dile getiren Oruç, şunları kaydetti:

"Bu, her 10 organ nakli şansının 7'sini aile onayı nedeniyle kaçırdığımız, daha fazla hastamıza umut olma şansımız varken bu şansı kullanamadığımız anlamına gelmektedir. 2018 yılında beyin ölümü gerçekleşen 24 kişinin organları, 97 hastanın umudu oldu. Kimi hastayı diyalizden, kimi hastayı mobil kalp cihazı ile gezmekten kurtardı. Neredeyse her bir bağışçı, ölümü bekleyen ya da hayatını hastalığı nedeniyle istediği gibi yaşayamayan 5 hastamızın yaşamını değiştirdi."

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde, "organ bağışı ve nakli", "beyin ölümü", "böbrek nakli", "organ bağışının dini yönü" konularında katılımcılara bilgi verildi.