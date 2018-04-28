KIRIKKALE'de geçen hafta trafik kazasında ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen S.T.'nin bağışlanan organları, 5 kişiye umut oldu.

Kırıkkale-Samsun karayolunun 12'nci kilometresinde S.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada, S.T. (45) ile eşi ağır yaralandı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde bir haftadır tedavisi devam eden S.T.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü aile, S.T.'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla S.T.'nin karaciğeri, pankreası, 2 böbrek ve 2 korneasını aldı. Organlar, nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere başka illere gönderildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Tekin Akça, S.T.'nin organlarının nakil bekleyen 5 kişiye umut oluğunu belirterek, "Hasta yakınlarıyla görüşmemiz sonucunda organ ve doku naklini kabul ettiler. Ankara'dan organ doku nakli ekipleri geldi. Hastamızın 2 böbrek, 1 karaciğeri ve pankreası ve 2 korneasının alımını gerçekleştirdiler ve nakil işlemini yapmak üzereler. Bu sayede yurt içinde 5 hastaya şifa olacaklar. Acı bir kayıpları var ama hastalarının organları 5 insanda yaşayacak. Bu hayırlı ve çok güzel bir olay. İnşallah toplumumuz organ ve doku nakli konusunda duyarlılığını devam ettirir ve birçok insanımıza şifa verirler" diye konuştu.

- Kırıkkale