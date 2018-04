Organları 4 Kişiye Hayat Verecek

GÜMÜŞHANE'de, geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen güvenlik görevlisi Bayram Aktürk'ün (39) organları yakınları tarafından bağışlandı. Aktürk'ün böbrekleri, Samsun'a, kalp, karaciğer ve akciğeri ise gönderildiği İstanbul'da 4 hastaya hayat verecek.

Gümüşhane'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 223'üncü Şube Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Aktürk, 10 Nisan'da yüksek tansiyona bağlı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan hastanın dün beyin ölümü gerçekleşti. Bayram Aktürk'ün organları yakınları tarafından bağışlandı. Organ Nakil Merkezi ile irtibata geçen hastane yetkilileri, 5 saat süren operasyonla hastanın aldığı böbreklerini Samsun'a, kalp, karaciğer ve akciğeri ise İstanbul'a ulaştırdı. Aktürk'ün organları 4 hastaya hayat verecek.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Atay, Gümüşhane'de ilk kez gerçekleştirilen organ nakli konusunda ailenin önemli bir karar verdiğini belirtti. Atay, "Aile bu acılı süreçlerinde önemli bir karar aldı. Hastanın organlarını bağışladılar. Bu vesileyle Gümüşhane'de ilk defa yaşanan bir organ nakli başka hastalara umut oldu. Ailelerinin umutları yeşerdi. İnşallah bundan sonraki süreci de daha iyi bir hale gelecekler" diyerek ilde ilk kez gerçekleşen organ bağışının artmasını diledi.

Bayram Aktürk'ün yakını Ali Baki de "İnsanın başına her şey gelebilir. İnsanlar empati kursunlar. Yalnızca her şeyin her insanın başına gelebileceğini bilsinler. Tamamen insan vicdanıyla ilgili bir durum. Bu süreçte ailesini zorlu bir karar verdi. İnşallah yeni hayatlar yeşerecek" diye konuştu.

