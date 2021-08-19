Organları 3 hastaya umut oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Organları 3 hastaya umut oldu

Organları 3 hastaya umut oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin organları ailesi tarafından bağışlanınca 3 hastaya umut oldu.

Samsun'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin organları ailesi tarafından bağışlanınca 3 hastaya umut oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'ta ikamet ettiği öğrenilen 39 yaşındaki Saim A. beyin kanaması geçirdi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Saim A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesi organlarını bağışladı.

Saim A.'nın 2 böbreği Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ bekleyen 2 hasta için alındı, karaciğeri de Ankara'daki bir hastaya nakil için Başkent'e gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anne ve kızını öldüren katil, cinayetlerden önce 'Kızını vermezsen kötü olur' demiş
Anne ve kızını öldüren katil, cinayetlerden önce "Kızını vermezsen kötü olur" demiş
16 yaşındaki kız, kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından öldürüldü
16 yaşındaki kız, kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından öldürüldü
Anahtarı evde unutup balkondan eve girmek isterken 3. kattan düştü
Anahtarı evde unutup balkondan eve girmek isterken 3. kattan düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Mert Günok Mustafa Er Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Organları 3 hastaya umut oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 16:30:51. #1.15#

title