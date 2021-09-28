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Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan'da yapılan operasyonda organize suç örgütü lideri olduğu tespit edilerek yakalanan Ö.K.'nin liderliğinde hareket eden ve Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ile Bakırköy ilçelerinde faaliyet gösteren örgüt üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütü ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda örgüt üyelerinin, kamu görevlisi irtibatlarını da kullanarak yasa dışı faaliyetlerine devam ettikleri ve "Yağma", "Yağma amaçlı tehdit", "Dolandırıcılık", "Görevi kötüye kullanma" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" suçlarına karıştıkları tespit edildi.

İstanbul merkezli olmak üzere Bartın ve Karabük'te belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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