Organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Sedat Peker'in evinde arama yapıldı
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Organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Sedat Peker'in evinde arama yapıldı

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı.

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Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi

Organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Sedat Peker'in evinde arama yapıldı
Organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Sedat Peker'in evinde arama yapıldı
Organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Sedat Peker'in evinde arama yapıldı
Organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Sedat Peker'in evinde arama yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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